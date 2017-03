Usa, Donald Trump toglie limiti alle emissioni inquinanti delle macchine messi da Barack Obama

L'agenzia per la protezione ambientale (Epa) statunitense, infatti, ha confermato che riprenderà in esame la decisione dell'ex presidente Obama di confermare gli standard sulle emissioni di gas serra delle automobili per gli anni 2022-2025, presa pochi giorni prima della fine del suo mandato. Si tratta di una vittoria per i produttori di auto, che avevano chiesto al presidente Donald Trump di allentare le regole.



L'Epa ha reso noto che prenderà una decisione entro l'aprile del 2018: "Questi standard sono costosi per le case automobilistiche e per gli americani".