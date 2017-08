Usa, Donald Trump perde un altro pezzo: via lo stratega Steve Bannon

Donald Trump perde un altro fedelissimo. La Casa Bianca ha comunicato l'uscita di scena di Steve Bannon, stratega del presidente. "Il chief of staff della Casa Bianca John Kelly e Steve Bannon hanno convenuto di comune accordo che oggi sarebbe stato l'ultimo giorno per Steve. Siamo grati per il suo servizio e gli auguriamo il meglio", si legge in una nota della portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders.

Nelle scorse ore il New York Times aveva anticipato il "licenziamento" da parte di Trump, mentre l'entourage dello stratega insisteva che Bannon avesse già rassegnato le proprie dimissioni il 7 agosto, ma che l'addio fosse slittato per via della situazione incandescente a Charlottesville. Non è quindi ancora chiaro se Bannon abbia lasciato volontariamente o sia stato rimosso dal proprio incarico dal presidente.



"La presidenza Trump per cui abbiamo lottato, e vinto, è finita", ha detto l'ormai ex stratega del presidente americano Trump, in una intervista al Weekly Standard. "Abbiamo ancora un enorme movimento e faremo qualcosa di questa presidenza Trump. Ma sarà qualcos'altro". Confermando il suo ritorno alla guida del sito di destra Breitbart, Bannon ha affermato: "Adesso sono libero".