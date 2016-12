Usa, Donald Trump: "Per presidente non c'è conflitto di interessi"

Il conflitto di interessi? Per Donald Trump non esiste. Alle domande in merito durante un incontro col "New York Times", il presidente eletto ha affermato che per il presidente degli Stati Uniti il tema del "conflitto di interessi non sussiste" e che la legge "è totalmente" dalla sua parte. Il tycoon è apparso suggerire che "in teoria" potrebbe continuare a guidare il suo business ma ha aggiunto di essere intenzionato a "fare qualcosa a riguardo".