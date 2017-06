Usa, Donald Trump pensa a una marcia indietro sull'apertura a Cuba

Donald Trump sta valutando una marcia indietro su diversi punti cruciali delle politiche di apertura verso Cuba adottate dall'amministrazione Obama. In particolare il presidente americano potrebbe reintrodurre limiti su viaggi e commercio con l'isola, spiegando la svolta come un approccio più punitivo nei confronti del governo di Castro in risposta agli abusi sui diritti umani e all'impegno preso in campagna elettorale con i cubani in esilio.

Secondo il New York Times, tra le misure che Trump sta prendendo in considerazione, c'è quella di bloccare le transazioni tra le aziende statunitensi e quelle che hanno legami con le forze armate cubane. Una misura che avrebbe conseguenze molto ampie, colpendo anche accordi già in atto, come quello firmato lo scorso anno da Starwood Hotels and Resorts per gestire degli alberghi a Cuba, uno dei quali è di proprietà di Gaviota, azienda turistica in mano ai militari, e congelando accordi futuri, visto che la presenza dei militari nel tessuto economico cubano è molto ramificata.



Inoltre Trump starebbe considerando la possibilità di rafforzare le restrizioni sui viaggi degli statunitensi a Cuba, allentate lo scorso anno alla vigilia dello storico viaggio di Barack Obama a L'Avana. Nel contempo il presidente potrebbe decidere di aumentare il finanziamento all'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale per programmi che promuovono la democrazia a Cuba; un'iniziativa che il governo Castro ha sempre condannato, definendola un tentativo di rovesciarlo.



"Data la loro completa mancanza di preoccupazione per i diritti umani nel mondo, sarebbe tragicamente ironico se l'amministrazione Trump usasse questo motivo per giustificare politiche che danneggiano i cubani e limitano la libertà degli americani di viaggiare e fare affari dove vogliono", ha commentato Benjamin Rhodes, ex viceconsigliere per la sicurezza nazionale di Obama, che lavorò al riavvicinamento tra i due Paesi annunciato alla fine del 2014. "È chiaro che cubani e americani vogliono andare avanti e nulla può cambiare questa realtà".