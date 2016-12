Usa, Donald Trump pensa a politica estera e incontra Kissinger

Prove di avvicinamento tra il candidato alla nomination per la Casa Bianca, Donald Trump, e l'establishment repubblicano. Il tycoon incontrerà mercoledì prossimo l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger. L'incontro con il consigliere dei presidenti Richard Nixon e Gerald Ford mostra come Trump stia cercando di rafforzarsi in politica estera.