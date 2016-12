Usa, Donald Trump: media disonesti

I media sono "disonesti e il New York Times è il peggiore: ha un'agenda ed è guidato da incompetenti". Lo afferma Donald Trump, candidato alla nomination repubblicana per le presidenziali Usa, che non risparmia critiche nemmeno al Washington Post. "Rispetto Jeffrey Bezos, il fondatore di Amazon, ma ha acquistato il Washington Post per avere influenza politica", ha dichiarato.