Usa, Donald Trump impone dazi su import pannelli solari e lavatrici

Il presidente americano Donald Trump impone dazi del 30% sulle importazioni di pannelli solari negli Stati Uniti. Dazi in arrivo anche per le lavatrici. La decisione di Trump - riporta la stampa americana - prende le mosse dalle raccomandazioni della Us International Trade Commission, secondo la quale l'aumento delle importazioni di pannelli solari e lavatrici danneggiano i produttori nazionali.