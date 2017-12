Usa, Donald Trump esulta per riforma fiscale ma numeri sono incerti

Il presidente americano Donald Trump esulta per la storica riforma delle tasse, che sta per andare in porto al Senato. Ma alcuni senatori repubblicani - almeno cinque - tengono ancora in apprensione la Casa Bianca, che teme di arrivare al voto in aula senza i numeri necessari: almeno 50 sui 52 seggi a disposizione del Grand Old Party. Tra questi gli ex candidati alle presidenziali Marco Rubio e John McCain.