"Sono arrabbiata - aveva detto la cantante, secondo quanto riporta il Telegraph -. Sì, sono indignata. Sì, ho pensato moltissimo a far saltare in aria la Casa Bianca. Ma so che questo non cambierebbe le cose". Ciò che ha detto Madonna, ha ribadito Trump, è "vergognoso per il nostro Paese".



"I terroristi? Subdoli, sporchi ratti" - Parole dure anche contro i terroristi dello Stato islamico, definiti da Trump "subdoli, sporchi ratti che fanno saltare in aria la gente in un centro commerciale o in una chiesa". Gli estremisti islamici sono il "male che si nasconde dietro l'angolo senza le uniformi", ha proseguito Trump. "Sono persone cattive". Poi, riferendosi alla Seconda Guerra Mondiale, ha aggiunto: "Quando si combatteva contro la Germania e il Giappone, loro avevano le loro uniformi e le loro bandiere sugli aerei...". Ma "la nostra (guerra, ndr) è più difficile perché la gente che affrontiamo non indossa uniformi".