Usa, Donald Trump annuncia:"Il generale Mattis a capo del Pentagono"

Donald Trump ha annunciato a Cincinnati che il nuovo numero uno del Pentagono sarà l'ex generale dei marine James Mattis. "Nomineremo Mad Dog (cane pazzo, il soprannome del generale, ndr) Mattis come segretario alla Difesa", ha promesso, precisando che la nomina sarà annunciata lunedì prossimo. Mattis, 64 anni, è un generale dei marine in pensione, una figura molto rispettata nelle forze armate per la sua esperienza in Iraq e in Afghanistan.