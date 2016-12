Usa, Donald Trump acquista il concorso di "Miss Universo"

Donald Trump diventa l'unico proprietario dell'intera organizzazione del concorso di "Miss Universo". Il candidato per la nomination repubblicana alla Casa Bianca ne ha infatti acquistato il 100% dopo la lite con la Nbc che ne deteneva il 50%. Il divorzio fra Trump e il network radiotelevisivo si era consumato dopo le polemiche esplose a giugno in seguito ai commenti fatti dal magnate statunitense contro gli immigrati, in particolare i messicani.