4 novembre 2014 Usa, dolcetto con scherzetto: lascia la fede nuziale nelle caramelle date ai bambini La 30enne Brooklyn Yazzie ha tempestato di annunci la città di Mesa, in Arizona, per cercare di rintracciare chi ha ritrovato il suo anello

11:49 - Dolcetto o scherzetto? Per Brooklyn Yazzie la festa di Halloween non è stata per niente divertente. La 30enne originaria di Mesa, in Arizona, ha infatti perso la sua fede nuziale tra le caramelle donate ai bambini che bussavano a tutte le porte del quartiere. "Quando me ne sono accorta non riuscivo più neanche a parlare" ha detto la donna in un'intervista. Per ritrovare il suo anello, Brooklyn ha tappezzato la sua città di annunci di smarrimento.

Mentre intagliava e decorava alcune zucche per la festa di Halloween assieme alle sue due figlie, Brooklyn Yazzie ha pensato bene di togliersi la fede per non sporcarla e l'ha riposta in un cestino pieno di caramelle. "Non è un anello prezioso, chi lo vende ricaverebbe al massimo cinquanta dollari" ha detto la donna in un'intervista televisiva. Nel suo appello ai genitori dei bambini che la notte di Ognissanti hanno bussato alle porte del suo quartiere, Brooklyn ha chiesto di controllare bene le borse nelle quali venivano raccolte i dolciumi. "Potrebbe esserci il mio anello nella vostra borsa - ha dichiarato -. Potrei sostituirlo, ma non sarebbe la stessa cosa".