Usa, Dna scagiona egastolano

Lewis Fogle, 63 anni, in carcere negli Stati Uniti da 34 anni con l'accusa di aver violentato e ucciso una quindicenne, è stato liberato dopo che un esame del Dna ha dimostrato che lo sperma sul corpo della vittima non era il suo. Il riesame del caso è avvenuto grazie a una organizzazione di New York che si occupa di malagiustizia, Innocence Project. Il condannato non è stato scaglionato definitivamente, ma la sua sentenza è stata annullata.