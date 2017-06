Usa, distratta dal cellulare precipita in una botola: 67enne ferita

Messaggiare al cellulare mentre si cammina senza prestare attenzione alla strada può essere pericoloso. Lo sa bene questa donna di 67 anni del New Jersey che, distratta dallo smartphone, non si è accorta della botola aperta lungo il marciapiede e ci è finita dentro, riportando ferite serie. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un negozio lungo Somerset Street, a Plainfield. La botola era aperta per la riparazione delle condutture del gas.