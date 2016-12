Usa, disordini in carcere: 3 morti

Tre detenuti sono morti e cinque sono rimasti feriti in alcuni disordini scoppiati in una prigione privata dell'Oklahoma, negli Stati Uniti. I disordini sono scoppiati sabato alle 4.40 ora locale (le 23.40 in Italia) e sono durati una quarantina di minuti. Avrebbero interessato una sezione isolata della struttura e nessun membro dello staff è rimasto ferito. I detenuti feriti sono stati condotti in ospedale.