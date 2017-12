Usa, dipendente Nsa colpevole spionaggio: lavorava da casa

Un dipendente della National Security Agency si è dichiarato colpevole di spionaggio per aver lavorato da casa senza autorizzazione a strumenti per l'hackeraggio. Nghia Hoang Pho rischia fino a otto anni di carcere per detenzione volontaria di informazioni sulla difesa nazionale. Il caso di Pho mostra le debolezze della Nsa nel difendere i suoi strumenti.