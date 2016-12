Usa, dip. Stato: "400 mln a Iran subordinati a rilascio ostaggi"

Per la prima volta gli Usa hanno legato il pagamento di 400 milioni di dollari all'Iran alla liberazione degli ostaggi americani, sostenendo però che non si è trattato di un riscatto ma del pagamento per una mancata fornitura militare risalente ai tempi dell'ultimo Scià. Il portavoce del dipartimento di Stato, John Kirby, ha ribadito che i negoziati per restituire i soldi a Teheran sono stati condotti separatamente dai colloqui per liberare i prigionieri.