Usa, dimezzata l'immigrazione illegale dal Messico nel 2017

Dall'inizio dell'anno a fine luglio i clandestini fermati alla frontiera col Messico sono stati 126.472, con un calo del 46% rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo rende noto una fonte dell'amministrazione Trump, poche ore prima dell'arrivo del presidente in Arizona per un comizio a Phoenix e una visita alla zona di frontiera di Yuma. In aumento inoltre il numero di arresti di clandestini o stranieri che hanno violato il loro status migratorio: +44%.