Usa, dimenticato in auto per dieci ore: muore bimbo di otto mesi

Tragedia in Ohio dove un bambino di 8 mesi è morto dopo essere stato dimenticato in un'auto per 10 ore. Il piccolo, che doveva essere lasciato all'asilo con gli altri 3 fratellini, è rimasto sull'ultimo sedile posteriore. La stessa auto, dopo qualche ora, è stata usata dalla nonna che ha guidato verso un supermercato, ancora senza notare la presenza del nipote. La donna si è accorta del bimbo solo dopo una chiamata della figlia ma era troppo tardi.