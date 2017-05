Usa, diario del giovane JFK venduto a 781mila dollari

Un diario scritto da John Fitzgerald Kennedy in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale durante la sua breve carriera da giornalista è stato venduto ad un'asta, tenutasi a Boston, per 718mila dollari. Kennedy tenne il diario nel 1945: all'epoca aveva 28 anni e lavorava come corrisponde per il gruppo Hearst. All'interno sono contenuti suoi pensieri personali sui leader mondiali, nonché sul futuro delle Nazioni Unite.