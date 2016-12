Usa, deraglia treno: evacuate case

Un treno merci che trasportava sostanze liquide tossiche è deragliato martedì sera nel sudovest dello Stato di New York: le autorità hanno dovuto evacuare numerose abitazioni nella zona. Il treno viaggiava lungo la linea Norfolk Southern nella città di Ripley quando 15 vagoni sono usciti dai binari. Per il momento non si segnalano problemi, ma almeno tre dei vagoni contengono sostanze tossiche, e in almeno uno c'e' una perdita.