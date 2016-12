Usa, deraglia treno: evacuate case

Circa 2mila abitazioni di Baton Rouge, in Lousiana, sono state evacuate a causa del deragliamento di un treno della Union Pacific che trasportava prodotti chimici. L'incidente non ha provocato vittime o feriti, ma quattro vagoni-cisterna carichi di liquidi infiammabili o tossici sono usciti dai binari e per precauzione è stata decisa l'evacuazione. L'incidente avviene a una settimana dal deragliamento a Philadelphia in cui sono morte 8 persone.