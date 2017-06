Usa, deputato Scalise ancora grave: necessaria terza operazione

Terza operazione in meno di 24 ore per Steve Scalise, il deputato repubblicano colpito in una sparatoria alle porte di Washington. Le condizioni di Scalise, ricoverato al MedStar Washington Hospital Center, restano "critiche" e il parlamentare è ancora in pericolo di vita. In particolare un proiettile ha fratturato un osso e lesionato alcuni organi interni. A causa di una copiosa perdita di sangue il deputato è stato sottoposto a numerose trasfusioni.