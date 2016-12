Usa, De Blasio tifa Hillary Clinton

Per Bill de Blasio Hillary Clinton è "il candidato migliore per combattere le disuguaglianze e difendere gli interessi della classe media". Lo ha detto questo fine settimana in Iowa, primo Stato dove avranno inizio i caucus, e lo ha ribadito in Hawkeye State. Il sindaco di New York è inoltre convinto che l'ex segretario di Stato "è la persona giusta per sedere nello Studio Ovale".