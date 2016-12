Usa, De Blasio riceve Mattarella

"Gli italiani sono fortunati ad avere un presidente di così grande saggezza e grande integrità. Qualità importanti per affrontare le sfide che il Paese ha davanti". Così il sindaco di New York Bill de Blasio ha accolto al City Hall il presidente della Repubblica Sergio Mattarella affermando come la sua visita sia "un grande onore per la città di New York". "New York - ha ricambiato il Capo dello Stato - è la capitale del mondo".