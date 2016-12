Usa, dal clima al razzismo, Trump a tutto campo: "Accordo di Parigi? Lo affronterò senza pregiudizi"

Sul fronte del problema dei cambiamenti climatici, Trump si è detto "pronto a valutare tutte le possibilità" e ha assicurato che sta "valutando da vicino la questione" di un possibile dietrofront statunitense dagli accordi. Inevitabile poi affrontare le polemiche sulla nomina di Steve Bannon, da lui difeso a spada tratta. "Se pensassi che fosse un razzista o della alt-right o di come possiamo chiamarlo (il movimento di nazionalisti bianchi, ndr) non avrei neppure pensato ad assumerlo" ha detto Trump. Ha poi sconfessato e condannato la riunione del weekend a Washington, durante la quale alcuni suoi simpatizzanti, con il braccio destro teso, hanno urlato "Heil Trump". A una domanda, Trump ha risposto "naturalmente" "li sconfesso e li condanno".



Ma quello sul clima non è l'unico cambio di rotta. Anche sulla sua ormai ex avversaria Hillary Clinton Trump usa toni decisamente diversi da quelli della contesa elettorale. L'amministrazione non nominerà un procuratore speciale per tornare ad indagare sulle sue email. E non riaprira' nemmeno l'inchiesta sulla controversa fondazione di famiglia, quella che l'ex first lady gestisce col marito Bill e la figlia Chelsea. "Non voglio far del male ai Clinton - dice -. Non lo voglio davvero. Ne ha passate tante e ha sofferto molto in modi diversi".



In un mini-video postato su YouTube, poi, il tycoon annuncia la strategia per i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca: al momento nessun cenno al famigerato muro con il Messico o alla deportazione di milioni di immigrati illegali, né all'abolizione della "odiata" Obamacare. Tutti pilastri della campagna di Trump. Via invece alla "rottamazione" dei grandi accordi commerciali come il Nafta o il Trans-Pacific Partnership (Tpp), con un atto già nel giorno dell'insediamento. E sì a tutto ciò che è possibile fare con decreto per dare subito una scossa all'economia e rilanciare immediatamente l'occupazione.



Il conflitto di interessi? Per Donald Trump non esiste. Alle domande in merito durante l'incontro il presidente eletto ha risposto con una scrollata di spalle, affermando che per il presidente degli Stati Uniti il tema del "conflitto di interessi non sussiste" e che la legge "è totalmente" dalla sua parte. Il tycoon è apparso suggerire che "in teoria" potrebbe continuare a guidare il suo business ma ha aggiunto di essere intenzionato a "fare qualcosa a riguardo".