Usa, dal 2015 la polizia ha ucciso 2mila persone: 86 avevano un'arma finta

Negli Stati Uniti in due anni sono state uccise dalla polizia circa 2mila persone , di queste 86 avevano con sè delle armi finte . I dati mostrano un' America di sangue e di violenza: la tensione nelle strade sembra portare all'esasperazione cittadini e forze dell'ordine tanto che si spara anche quando il sospettato ha in mano una pistola giocattolo . Tutto si può trasformare in un'arma nel buio di un vicolo soprattutto se la pistola finta assomiglia in ogni dettaglio a una vera.

Il Washington Post ha pubblicato il resoconto delle persone uccise dalla polizia negli ultimi due anni. Nel solo 2016 le morti sono state 916: 300 avevano meno di 30 anni mentre il nome degli agenti che hanno sparato il colpo fatale è stato reso noto solo in un terzo dei casi. I dati diventano ancora più impressionanti se si guarda al numero di vittime con armi giocattolo, 44, o completamente disarmate, 46.



Sono cifre molte alte considerando che ogni agente delle forze dell'ordine possiede un taiser in grado di stordire fino a 10,5 metri di distanza. Un altro dato da considerare è che le vittime donne sono state "solo" 38 contro 876 uomini. Inoltre, in quasi tutti i casi secondo gli agenti coinvolti il sospettatto non ha seguito gli ordini impartiti, come alzare le mani o non muoversi.



"Una pistola giocattolo in un Paese con 300 milioni di armi da fuoco vere, è difficile da distinguere," ha dichiarato al Washington Post Chuck Wexler del Police Executive Research Forum. Il problema delle armi finte divenne lampante nel 2014 quando la polizia di Cleveland, mentre era impegnata nella ricerca di un uomo armato, sbagliò persona e colpì a morte il 12enne Tamir Rice che stava giocando in un parco con una pistola giocattolo.



Il dibattito sulle armi è sempre stato molto teso negli Stati Uniti: chiunque, previa verifica dei requisti, può possedere un'arma a scopo di autodifesa grazie al secondo emendamento della Costituzione americana. Questo diritto, però, è stato oggetto di molte polemiche e critiche a causa dell'elevato numero di vittime di sparatoie o incidenti. Pericolo, che sembra diventare sempre più reale secondo questa analisi.