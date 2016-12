Usa-Cuba, corsa a voli commerciali

Dopo l'annuncio di un accordo tra Usa e Cuba per il via a voli commerciali tra i due Paesi, sono almeno sei le compagnie aeree che hanno presentato al dipartimento dei Trasporti americano la richiesta di operare sulla tratta, privilegiando L'Avana come hub sull'isola. Ci vorranno alcuni mesi prima che il governo degli Stati Uniti si esprima, attribuendo la tratta più ambita, mentre per chi punta ad altre destinazioni l'iter potrebbe scorrere più spedito.