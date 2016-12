Usa, Corte Suprema approva "quote razziali" in atenei universitari

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato l'introduzione delle "quote razziali" nelle università statali. I giudici hanno respinto il ricorso presentato contro una legge del Texas che prevede di prendere in considerazione anche la razza per l'ammissione all'ateneo statale, la University of Texas. Si tratta di norme per garantire alle minoranze un equo accesso agli studi universitari.