Usa, Corte respinge richiesta di stop:esecuzione capitale in Georgia

La Corte suprema americana ha respinto la richiesta di fermare l'esecuzione della pena capitale in Georgia prevista per Kenneth Fults, 47enne colpevole dell'omicidio di una ragazza di 19 anni nel 1996 durante una rapina. Il detenuto aveva chiesto una sospensione in base al sospetto di pregiudizio razziale da parte di uno dei giurati che aveva emesso la sentenza. Fults sarà giustiziato per mezzo di una iniezione letale.