Usa, corte di Seattle convoca udienza su bando-bis

Il giudice federale di Seattle ha convocato un'udienza per mercoledì sul bando agli arrivi da sei Paesi a maggioranza musulmana deciso dal presidente Donald Trump. Il giudice, che aveva bloccato il primo bando, si pronuncerà dopo aver sentito le due parti, che hanno già depositato le loro argomentazioni. Mercoledì sono in calendario altre due udienze sul bando-bis, che entrerà in vigore il 16 marzo.