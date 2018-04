Usa-Corea, Trump annuncia: "Con Kim Jong Un incontro verso giugno"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'incontro con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un "avrà probabilmente luogo all'inizio di giugno o poco prima, ammesso che le cose vadano bene". Trump ha aggiunto che per il summit sono allo studio "cinque luoghi" possibili, e si è inoltre detto favorevole a discussioni tra Nord e Sud Corea per porre formalmente fine allo stato di guerra fra i due Paesi.

"Il Giappone e noi siamo insieme e molto uniti sul tema della Corea del Nord", ha sottolineato Donald Trump accogliendo a Mar a Lago il premier giapponese Shinzo Abe. "E' possibile che le cose non vadano bene e non ci sarà l'incontro con Kim - ha spiegato il presidente americano consapevole che il summit non sarà di facile organizzazione - ma noi continueremo sulla strada che abbiamo intrapreso".