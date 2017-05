Usa-Corea Sud, Trump invita Moon alla Casa Bianca

Donald Trump si è congratulato con il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in per la sua vittoria elettorale e la pacifica transizione democratica nel Paese. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota. Il presidente Usa si è detto impaziente di lavorare con Moon e lo ha invitato a visitare Washington al più presto. Moon ha accettato l'invito. Non è stata indicata una data.