Usa: "Corea del Nord smantelli arsenale e faremo concessioni"

Secondo il "Wall Street Journal" il presidente americano, Donald Trump, "non farà concessioni sostanziali, come la rimozione delle sanzioni, finché la Corea del Nord non avrà smantellato in modo sostanziale il suo programma nucleare". Lo ha detto un dirigente dell'amministrazione Usa: per avere un alleggerimento delle sanzioni, quindi, a Pyongyang non basterà l'annuncio di aver sospeso i test missilistici e nucleari.