Usa, contromano in autostrada a 160 km/h: noto Youtuber uccide se stesso, una mamma e la figlia di 12 anni

Trevor Heitmann, giovane Youtuber di 18 anni, noto come McSkillet, è morto giovedì 24 agosto in seguito a un incidente stradale avvenuto su un’autostrada della California. Il ragazzo, il cui canale conta quasi 900mila iscritti, stava guidando contromano in autostrada alla velocità di 160 km/ h (come riportato da alcuni testimoni alla polizia) quando la sua McLaren sportiva si è scontrata con un Suv. L’incidente ha causato la morte di altre due persone: una donna di 43 anni e la sua figlioletta di 12, identificate come Aileen e Aryana Pizarro. Diverse altre auto sono rimaste coinvolte nell’incidente. Sull’accaduto sono in corso le indagini.