La caccia all'uomo, ampliata inizialmente a cinque Stati (Pennsylvania, New York, Indiana, Michigan e Ohio), è stata successivamente estesa a tutti gli Stati uniti. Nel corso di una conferenza stampa, il capo della polizia di Cleveland, Calvin Williams, ha detto di aver parlato con Stephens, ma di non essere riuscito a convincerlo a consegnarsi. L'uomo è fuggito su una Ford Fusion bianca con targhe provvisorie. Nel video postato su Facebook, avrebbe confessato altri 13 omicidi, ma le autorità dicono che non ci sono prove di ciò. Williams ha detto che Stephens non ha alcun motivo specifico per uccidere, ma ha "profondi, profondi, profondi problemi".



La rottura con la fidanzata - Il movente, in realtà, potrebbe essere legato alla fine del suo fidanzamento. Nel filmato in cui uccide l'anziano, Stephens chiede al malcapitato di ripetere il nome di una donna che la vittima sembra non riconoscere. E' la sua fidanzata, che lo ha lasciato poco prima. "Lei è il motivo di quello che ti sta succedendo", dice l'aggressore prima di sparare.



Polemiche su Facebook per i ritardi nella rimozione del video - Intanto montano le polemiche contro Facebook per le quasi tre ore che ha impiegato il social network per rimuovere il video dell'omicidio. Faremo di più, ha assicurato Justin Osofsky, vicepresidente di Facebook per le operazioni globali. "Diamo priorità alle segnalazioni con serie implicazioni di sicurezza per la nostra comunità - ha poi spiegato - e stiamo lavorando per rendere questo processo di revisione ancora più veloce".