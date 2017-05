Usa, consigliera Trump: fondi per muro Messico fuori da legge spesa

Lo stanziamento dei fondi necessari per l'avvio della costruzione del muro al confine tra Stati Uniti e Messico non sarà previsto nella legge di spesa che dovrà essere approvata entro venerdì. Lo ha annunciato la consigliera del presidente americano Donald Trump, Kellyanne Conway, sottolineando che il progetto resta una "priorità molto importante" per la Casa Bianca.