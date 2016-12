Usa, Congresso: ok revoca Obamacare

Prova di forza dei Repubblicani nella prima seduta dell'anno al Congresso, dove è stata approvata una legge per revocare l'Affordable care act, la riforma sanitaria introdotta dal presidente Usa nel 2010, nota anche come Obamacare. Si tratta del 62esimo voto del genere, ma per la prima volta la legge finirà direttamente sul tavolo di Obama, che sarà costretto ad usare il veto, l'ottavo della sua presidenza, per difendere la riforma sanitaria.