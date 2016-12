Usa congela stop sanzioni Iran

L'Iran ha fatto importanti progressi nei suoi sforzi per applicare l'accordo sul nucleare raggiunto con i Paesi del 5+1 a luglio, ma le sue azioni devono ancora essere verificate in modo indipendente e non ci sarà alcuno stop alle sanzioni finché l'Aiea non confermerà che Teheran ha rispettato le condizioni dell'intesa. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest.