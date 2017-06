Usa, condizioni Scalise migliorano ma restano critiche

Il numero tre dei repubblicani in Congresso Steve Scalise, rimasto ferito nella sparatoria di Alexandria, resta in condizioni critiche ma ci sono segni di miglioramento. Lo affermano i medici, spiegando come il rischio che Scalise possa morire è ora "sostanzialmente più basso". Nelle prossime 48 ore il deputato verrà molto probabilmente sottoposto a una nuova operazione.