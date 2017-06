Usa, condannato per colpa di un sosia: scarcerato dopo 17 anni

Un detenuto accusato di una rapina che sosteneva di non aver mai commesso è stato scarcerato dopo 17 anni di detenzione grazie alla scoperta di un sosia che viveva vicino a lui. "Non credo nella fortuna, credo di essere stato benedetto", ha commentato Richard Jones. L'uomo era stato condannato solo sulla base del racconto di alcuni testimoni, che tuttavia non hanno saputo distinguere il colpevole quando hanno visto anche il suo sosia.