Usa, condannato a morte il killer della strage di Charleston

E' stato condannato a morte Dylann Roof, il giovane bianco autore del massacro nella chiesa della comunità afroamericana metodista a Charleston, in South Carolina. Nella strage del 17 giugno 2015, il 22enne uccise 9 neri. Lo ha deciso la corte federale. Roof non ha dato segnali di pentimento e, nella sua dichiarazione finale, ha affermato che "dovevo farlo". E' la prima condanna federale alla massima pena per un crimine dell'odio.