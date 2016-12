Usa condannano attacco Costa Avorio

La Casa Bianca condanna l'attacco terroristico in Costa d'Avorio, sottolineando che gli Usa sono "pronti ad assistere il governo ivoriano nei prossimi giorni nelle indagini su questo tragico attacco terroristico"."Continueremo a lavorare con i governi dell'area e i partner internazionali - spiega un comunicato - per combattere i terroristi che vogliono mettere in pericolo gli sforzi dei governi dell'Africa occidentale" verso società migliori.