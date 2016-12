Usa, conclusa la visita del Papa

"Questa terra è stata benedetta con enormi doni ed opportunità. Prego affinché siate buoni e generosi custodi delle risorse umane e materiali che vi sono state affidate". Con queste parole Papa Francesco ha salutato la folla raccolta in aeroporto a Philadelphia, negli Usa, poco prima della partenza del volo che lo riporterà in Italia. "Pregate per me. Dio benedica l'America", ha concluso il Pontefice. Presente anche il vicepresidente Joe Biden.