Usa, Comey: "Non mi candiderò mai, imbarazzato dai repubblicani"

"Non mi candiderò mai, non fa per me. Ci sono molti altri modi per cambiare il Paese". Lo ha detto l'ex direttore dell'Fbi, James Comey, che torna ad attaccare il presidente americano Donald Trump. Comey, che negli anni '80 era un repubblicano, ha poi affermato di essere oggi "imbarazzato" dal partito del tycoon e di "vergognarsi" dal modo in cui ha abbandonato i valori dell'era dell'ex presidente Ronald Reagan.