Usa, colpo di pistola parte per errore: 16enne uccide il fidanzato

Tragedia a Houston, in Texas, dove una 16enne ha accidentalmente sparato al suo fidanzato, il 19enne Jacob Lara, uccidendolo. I due giovani erano in casa e stavano cercando di mettere l'arma in sicurezza quando, all'improvviso, è esploso un colpo. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto sul posto.