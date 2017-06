Usa, Cnn: "Legali Casa Bianca studiano scenario impeachment"

I legali della Casa Bianca avrebbero iniziato a studiare le procedure di impeachment per essere pronti nel caso in cui Donald Trump dovesse essere messo in stato di accusa. Lo rivela la Cnn, citando fonti dell'amministrazione, che comunque sottolineano come al momento questo scenario resti un'ipotesi remota. Nel corso dell'ultima settimana, riporta la Cnn, gli avvocati della Casa Bianca avrebbe consultato alcuni esperti per raccogliere informazioni.