Usa,clochard mangia in un fast food: alla cassa ritrova la figlia perduta

Di lui aveva pochi ricordi, era una bambina quando il padre se ne era andato. Da adulta aveva anche tentato di ritrovarlo ma le sue tracce ufficiali a un certo punto si sono perse. Era il momento in cui Brian Eugene era diventato un senzatetto. Ma questa sfortuna è stata anche la sua salvezza. Domenica scorsa il clochard è entrato nella stazione di servizio Exxon di Post Falls per mangiare un panino. Per pagarlo ha usato la tessera che il welfare americano mette a disposizione dei bisognosi, pochi dollari al mese per potersi cibare.



Non poteva però sapere che alla cassa avrebbe trovato Shoshannah, sua figlia. E' stata lei che quando ha letto il nome sulla carta ha avuto un sussulto e quasi in lacrime ha chiesto il secondo nome dell'uomo. E lui ha risposto: "Eugene". Era la prova schiacciante, quello era suo padre. Il padre che ha cercato per 20 anni. Una storia d'amore che ha fatto subito il giro di tutte le tv locali, nazionali e grazie al web è arrivata in tutto il mondo.



Per loro è arrivato il momento di recuperare, per quanto possibile, il tempo perduto. Shoshannah ha anche deciso di togliere suo padre dalla strada, vivrà con lei. In un mondo pieno di storie brutte, ogni tanto una storia col lieto fine fa sempre piacere.