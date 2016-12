Usa, Clinton-Sanders testa a testa

Testa a testa tra Hillary Clinton e Bernie Sanders nei sondaggi in Iowa, caucus (assemblea) che il primo febbraio darà il via alle primarie democratiche per la Casa Bianca. Secondo un rilevamento Nbc News/Wall Street Journal/Marist Colleg, l'ex segretario di Stato è al 48% contro il 45% del senatore del Vermont. Ma nel New Hampshire, per le primarie del 10 febbraio, le parti si ribaltano con Sanders avanti di 5 punti.