Usa,Clinton: "No mail classificate"

La candidata alla corsa per le primarie dei Democratici, Hillary Clinton, ha ribadito che non aver mai mandato o ricevuto email classificate dalla sua posta privata mentre era Segretario di Stato. Dall'Iowa la Clinton ha detto ai giornalisti che lascerà che l'inchiesta faccia il suo corso e ha accusato i Repubblicani di insistere sulla questione per scopi di parte.